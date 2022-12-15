العينة الثانية للمدافع ماريو فوسكوفيتش جاءت إيجابية للمنشطات

أعلن نادي هامبورج المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم الخميس، أن العينة الثانية للمدافع ماريو فوسكوفيتش جاءت إيجابية في قضية منشطات يحقق فيها الاتحاد الألماني للعبة.

وسقط الكرواتي فوسكوفيتش في اختبار دوري للمنشطات في نوفمبر\تشرين الثاني حيث أظهرت العينة الأولى وجود مادة محظورة رياضيا.

وقال هامبورج في بيان “أبلغ الاتحاد الألماني النادي اليوم بنتيجة العينة الثانية الإيجابية للاعب ماريو فوسكوفيتش والتي تم فحصها في 12 ديسمبر 2022”.

وتنظر السلطات المختصة حاليا العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات.