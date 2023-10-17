"الغارديان" تطرد رسام كاريكاتير بسبب غزة

أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل إنه طرد من صحيفة “الغارديان” على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة “معاديا للسامية”.

ويزعم رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة اليسارية لأكثر من 40 عاما، أنه قيل له إنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.

وفي الصورة، يرتدي رئيس الوزراء الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطاً على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق: “يا سكان غزة، اخرجوا الآن”.

ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.

وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأميركي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويوم الاثنين 9 تشرين الأوّل، ادعى بيل على صفحته في منصة “إكس”، أنه قدم العمل الفني ولكن تمت “إزالته مرة أخرى”.

وأضاف أنه أصبح من المستحيل تقريبا طرح هذا الموضوع، في إشارة إلى إسرائيل، لصحيفة “الغارديان” الآن دون اتهامه بنشر “استعارات معادية للسامية”.

وبعد تقديمه الرسم، قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من الصحيفة مع رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة: “رطل من اللحم”.

في غضون ذلك، أكد متحدث باسم “الغارديان” الليلة الماضية أن الصحيفة لن تجدد عقده، قائلا: “لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل. لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءا مهما من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق”.