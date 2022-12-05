الغيرة.. سر توقيت إعلان وثائقي هاري وميغان

انتقدت كاتبة السيرة الملكية أنجيلا ليفين إطلاق المقطع الدعائي الجديد للأمير هاري وميغان على نتفليكس، وزعمت أنها شعرت بالمرض بعد مشاهدة المقاطع التي تم إصدارها حديثًا.

وفي حديثها، وصفت ليفين توقيت الإفراج، الذي كان أثناء زيارة أمير وأميرة ويلز للولايات المتحدة، بأنه شرير ووصفت الزوجين بـ “الغيورين للغاية”.

كما وصفت ليفين المقطع الدعائي بأنه “مسرحي ومزيف بعد مناقشة صورة معينة لميغان تم استخدامها”.

يبدو أن الصورة المستخدمة تظهر الفتاة البالغة من العمر 41 عامًا تبكي ورأسها في يديها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

بعد أن سُئلت “كيف تحصل على تلك الصورة”، أجابت السيدة ليفين: “حسنًا، تطلب من المصور أن يأتي معك ثم تتصرف إنها ممثلة”.

تزامن إطلاق المقطع الدعائي مع رحلة ويلز الأخيرة التي وصفها مصدر بأنها “إعلان حرب”، حيث ادعى أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة أن ويليام يحاول، حسبما ورد، الرد على أي مزاعم كاذبة أطلقها الزوجان في قضيتهما خلال سلسلة وثائقية.

وبحسب ما ورد زعم المطلعون على شؤون العائلة المالكة أن أمير ويلز لم يعد على استعداد للبقاء صامتًا ومشاهدة شقيقه وزوجته وهما يهدمان النظام الملكي على المسرح العالمي.

يتضمن المقطع الدعائي أيضًا صورًا لهاري وميغان في أوقات أكثر سعادة.

تصف نتفليكس المسلسل بأنه نظرة غير مسبوقة ومتعمقة على أحد الأزواج الأكثر مناقشة في التاريخ.

بصرف النظر عن المسلسلات الوثائقية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر، يستعد هاري لإصدار مذكراته المكونة من 416 صفحة الشهر المقبل.