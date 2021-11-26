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الـ”كاف” يؤيد بالإجماع تنظيم كأس العالم كل عامين وإطلاق بطولة إفريقية جديدة

منذ 13 ساعة

تعبيرية

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أيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، بالإجماع “قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى” حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح الـ”كاف”، أول اتحاد قاري يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الافريقية.

كما أيدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعها اليوم في القاهرة، تنظيم بطولة قارية جديدة بمسمى الدوري السوبر الإفريقي للأندية، ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأن هذه البطولة بعد.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من اجتماع الـ”فيفا”، لمناقشة (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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