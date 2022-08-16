الـFBI يكشف تطورات جديدة حول فيلم Rust... إليكم التفاصيل

كشف تقرير لمكتب الـFBI أنّ الممثل أليك بالدوين هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم Rust، رغم رفضه لهذه التهمة.

وأفاد تقرير للطب الشرعي بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير فيلم “Rust” لم يكن من الممكن إطلاقها من دون الضغط على الزناد.

وأوضح التقرير الذي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأميركي قد يواجه اتهامات جنائية أيضا.

وكان بالدوين قد نفى خلال مقابلة مع شبكة “ABC News” في كانون الأول 2021 سحب الزناد.

وكان يفترض أن يكون المسدس محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي أصاب مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، وسرعان ما توفي هاتشينز.

هذا، وتقول السلطات الأميركية إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل ضمن جهود مستمرة حول هذه القضية. وستجري عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، لمعرفة ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.