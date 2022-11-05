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الفائز المحظوظ.. فرنسي ربح 160 مليون يورو في يانصيب

منذ ساعة واحدة
يانصيب

يانصيب

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فاز أحد المقيمين في فرنسا،الجمعة، بالجائزة الكبرى للسحب الدوري لليانصيب الأوروبي EuroMillions. وبلغت قيمة الجائزة 160 مليون يورو.

وقالت صحيفة Le Parisien، السبت، إن هذا هو سابع أكبر فوز في تاريخ هذا اليانصيب في فرنسا.

ونوهت بأنه تم الفوز بأكبر جائزة كبرى في البلاد في 15 أكتوبر 2020 من قبل أحد سكان بولينيزيا الفرنسية، الذي جلب له الحظ 220 مليون يورو.

ولم يتم الكشف عن هوية الفائز المحظوظ، ومن المعروف فقط أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في مقاطعة باس دي كاليه شمال الجمهورية الفرنسية.

وذكرت الصحيفة، أن الكثير من الفائزين الذين يربحون أكثر من مليون يورو، يفضلون كتمان الأمر عن أقاربهم، وخاصة الأطفال لخشيتهم من انتشار الخبر ووصوله إلى المجرمين الذين قد يقومون بمهاجمتهم أو خطف أحد أقاربهم بهدف طلب الفدية.

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