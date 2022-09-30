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الفرنسي كمارا يغيب عن كأس العالم للإصابة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2022 7:04 مساءً
بوبكر كمارا

بوبكر كمارا

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قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن بوبكر كمارا لاعب وسط منتخب فرنسا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض كمارا (22 عاما)، الذي خاض ثلاث مباريات دولية بعد انطلاقته في يونيو حزيران، للإصابة خلال هزيمة فيلا من ساوثامبتون 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

وأبلغ جيرارد الصحفيين قبل زيارة إلى ليدز يونايتد الأحد “سيغيب (بوبا) حتى بعد كأس العالم للأسف وهذه ضربة هائلة”.

ويشكل غياب بوبكر آخر ضربة لفرنسا حاملة اللقب إذ تفقد جهود الثنائي البارز بخط الوسط نجولو كانتي وبول بوجبا خلال الاستعداد للبطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وتفتتح فرنسا مشوارها في كأس العالم أمام أستراليا بالمجموعة الرابعة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم تواجه الدنمرك وتونس.

    المصدر :
  • رويترز

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