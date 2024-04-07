الفنانة التركية إيدا إيجي ترزق بمولودتها الأولى

رزقت الفنانة التركية إيدا إيجي، قبل ساعات بمولودتها الأولى، من زوجها برهان تونجر لاعب كرة السلة التركي، وقد أثار الخبر تفاعلاً واسعاً بين محبي ومتابعي الفنانة إيدا ايجي.

أعلنت الفنانة التركية الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث قامت بمشاركة جمهورها صورة تدل على استقبال مولودة جديدة باللون الوردي عبارة عن عربة للأطفال وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

يوجد على الرسمة اسم المولودة والتي أُطلقت عليها مينا إيبيك، وعلقت على الصورة التي نشرتها، مشيرة إلى أنها فاجأتهم بقدومها لأنها وُلدت في موعد قبل الموعد المحدد لها، تاركة رسالة لابنتها حيث قالت: “ابنتي العزيزة التي انتظرتها طويلاً وُلدت فجأة واختارت يوماً جميلاً لنفسها وأسعدتنا كثيراً بقدومها”، كما وجهت الشكر لكل من اتصل بها وهنأها، وأرسل لها أمنياته الطيبة.

وكانت قد احتفلت الفنانة التركية إيدا إيجي بزواجها بلاعب كرة السلة التركي برهان تونجر في حفل كبير أقيم في يونيو/ حزيران العام الماضي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير والفنانين، ومنذ ذلك التوقيت وأعلنت الفنانة التركية عن غيابها من موسم الدراما الحالي، حتى تريد أن تأخذ قسطاً من الراحة وتعيد حساباتها وتعطي لعائلتها الأولية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدة أشهر قد أمضتها في تصوير مسلسل “التفاح الحرام” مؤخراً وهو العمل الذي اشتهرت به واستطاعت أن تنال إعجاب الجمهور.

شارك في بطولة مسلسل التفاح الحرام عدد كبير من الفنانين الأتراك من بينهم الفنانة إيدا إيجي، وشيفال سام، وسيفدا إرجينجي، ويتكون العمل من 177 حلقة، وبدأ عرض أولى حلقاته يوم 19 مارس 2018 وعُرضت آخر حلقة في 5 يونيو 2023.