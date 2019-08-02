بالصور: الفنانة اللبنانية قمر بإطلالة هي الأجرأ حيث ظهرت عارية بالكامل !

أثارت صور جريئة للفنانة اللبنانية قمر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما جرّت عليها اتهامات بالعري.

وفي التفاصيل، نشرت قمر صوراً جديدة عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، خلال قضائها اجازة على شاطىء ماليبو في لوس انجليس الأميركية، حيث أطلت من دون ملابس تماماً، واضعةً يديها على صدرها.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت قمر ببشرة رونزية، اختارت لها أحمر الشفاه الداكن,

وغالباً ما تتعرض قمر لانتقادات عنيفة جداً بسبب جرأتها في إطلالاتها، ما دفعها الى الرد عليها في وقت سابق بقولها: “شو عم تنتقدوا؟ أنا اذا اتحجّبت بتنتقدوني… إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية، قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط ركزوا بالأول، لأن عيوبكم ما بتشوفوها إلا بغيركم”.

وأضافت:” ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم”.

وبحسب موقع ويكيبيديا قمر الطحش اسمها الفني قمر (27 مايو 1986 -)، مغنية لبنانية. ولدت في مدينة طرابلس من أسرة مسلمة، اشتهرت بجمالها وبعد إطلاق أغنيتها الأولى «ناره بتحرقني» واستمرت بمسيرتها الفنية حتى أطلقت ألبومها «حلوة»، كما لعبت دور البطولة في الفيلم المصري حصل خير. ومؤخرا قامت بعمل أغنية فيديو كليب تحت عنوان كيس ماي ليبس الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة بحسب وسائل إعلام مختلفة.

وتزوجت قمر من جمال مروان وكانت قمر قد لجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى «إثبات نسب» ابنها ضدّ حفيد الرئيس جمال عبد الناصر – صاحب قنوات «ميلودي» حينها – ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَّ سنوات. المغنية اللبنانية اتّهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل (واسمه الحقيقي محمد) للتحليل، وتمّ تسليم تقرير نتائج سحب العيّنة إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان، إلا أن الأخير رفض إجراء التحليل زاعماً أنه لم يتزوّجها.*

وللفنانة اللبنانية قمر العديد من الأعمال على الصعيد الفني.