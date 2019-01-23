بالصور: الفنانة اللبنانية “ميليسا” تثير الجدل وتدخل على خط الجرأة !

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التزمت الفنانة اللبنانية ميليسا موضة إظهار الملابس الداخلية عبر صورها المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بعيد ما أطلت بالملابس الداخلية السوداء فقط، أطلت اليوم باللون ذاته، مرتدية قميص شفاف أظهر ملابسها الداخلية، وتنورة جلدية سوداء.

وأضافت معلقةً عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”: “السعداء لا يملكون كل شي.. بل مقتنعين بكل شيء”.

يُذكر ان آخر اعمال ميليسا كانت اغنية “انا مغرومة فيك”، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي واللحن تركي ومن توزيع بيهيم أمادوكسي اما التسجيل فتم باستوديوهات المبدع ناصر الأسعد

من جهة ثانية تستعد ميليسا لتصوير هذا العمل الغنائي على طريقة الفيديو كليب في المرحلة المقبلة تمهيداً لعرضه. وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع التحضير لالبوم غنائي كامل من انتاج شركة ” ديلارا ميوزيك برودكشن ” و تحت اشراف المنتج و الملحن جان صليبا.

وأثارت الفنانة اللبنانية ميليسا، المعروفة بملابسها المثيرة، الجدل مرة أخرى بإظهار ملابسها الداخلية عبر صورها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن أطلت قبل أيام بالملابس الداخلية السوداء فقط، عادت لتظهر أطلت اليوم باللون ذاته، مرتدية قميص شفاف أظهر ملابسها الداخلية، وتنورة جلدية سوداء أقصر!.

ونشرت صورتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” معلقة: “السعداء لا يملكون كل شي.. بل مقتنعين بكل شيء”.

وكانت “ميليسا” قد نشرت أواخر العام الماضي صورة لها على حسابها في إنستغرام ظهرت وهي لا ترتدي ملابس بالجزء العلوي من جسدها وهي تقوم بالترويج لأغنية جديدة.

وباتت مواقع التواصل الإجتماعي تشهد في الآونة الأخيرة ما يشبه المنافسة بين بعض الفنانات وعارضات الأزياء من خلال الجرأة في جلسات التصوير.

واللافت أن التنافس الذي تشهده مواقع التواصل وتحديداً إنستغرام لم يعد عليه رقابة خصوصاً بأن الجرأة باتت لا حدود لها.