بالصورة: الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تثير ضجة بعد إعلان تأييدها لـ “المثليين”

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أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، عن دعمها للمثلية الجنسية، من خلال خط أزيائها الجديد.

واطلقت اليوم هيفاء وهبي الماركة الأولى الخاصّة بها في عالم الموضة والتي تحمل اسم “Beau voyou”، وكانت هيفاء قد نشرت عبر حسابها الرسمي على الانستغرام منذ يومين صورة مكتوب عليها اسم الماركة وتاريخ اليوم 11-2-2019، وعلّقت عليها ” يسعدني أن اقدم لكم علامتي التجارية للأزياء Beau Voyou سأطلق الدفعة الاولى من خط الازياء الخاص بي في 11 شباط، عالم الحرية والحب والتسامح ….. لا استطيع الانتظار”.

شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لجاكيت جلدي من تصميم خط أزيائها، ومزين بشرائط ألوان قوس قزح، وهو الشعار الرسمي للمثليين جنسيا.

وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية:

othing is random. Everything has its time and there is a time for everything; at least in my world!

“لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي”.

وتابعت وهبي أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزيائها مصممة يدويا بشكل عالي الاحترافية.

وتابعت وهبي أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزيائها مصممة يدويا بشكل عالي الاحترافية.

وأردفت للمثليين: “المساواة بالنسبة لي مسموح بها طول الوقت، لذا استعدوا لطرح مجموعة تصميمات خاصة بكم”.

واختتمت هيفاء وهبي بيانها: “انتظروا للاحتفال بحب لا حدود له… فلتبدأ المشاكل”.

كما وجهت وهبي رسالة بالعربية هي: “من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شاب وصبية يأمنون بالحب”.

يذكر أن هيفاء وهبي سبق لها وأن دعمت المثليين، وذلك بصورة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، “سناب شات”، في شهر أغسطس/ آب، ويظهر فيها العلم الخاص بهم “قوس قزح”، كما تضمنت الصورة كلمة “بيروت”.