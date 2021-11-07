الجمعة 17 رجب 1443 ﻫ - 18 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفنانة مي حسن تنجو من محاولة اختطاف

7 - نوفمبر - 2021
مي حسن

مي حسن

A A A
طباعة المقال

نجت الممثلة المصرية، مي حسن، من محاولة اختطاف على يد سائق لإحدى شركات التوصيل الخاصة، لافته إلى أنها أبلغت الشرطة لضبطه.

وروت مي في تصريحات، نقلتها عنها بوابة “أخبار اليوم”، ما حدث معها، وقال إنها “طلبت سيارة من إحدي الشركات الخاصة لتوصيلها من مول مصر إلى حدايق الأهرام… ولما ركبت معاه فوجئت به يغير الطريق ويدخل في شوارع ضلمة (مظلمة) وأماكن بها عمارات تحت الإنشاء”.

وأضافت مي: “فتحت باب العربية والسواق فرمل مرة واحدة، وبعدين نطيت من العربية، وصوتي كان عالي والناس اتلمت ولقيت (وجدت) السواق بيهددني وبيقلي حطي لسانك في بقك لأدفنك مكانك (أقتلك)”.

وتابعت: “الحمد لله الحادثة عدت على خير”، وأشارت إلى أنها أبغلت قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة والقبض على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودخلت مي حسن تجربة التمثيل للمرة الأولى في مسلسل “أزمة نسب” عام 2016، في عام 2019 شاركت في مسلسل “البرنسيسة”، وآخر أعمال مي حسن، حاليًا، المشاركة في مسلسل “طلقتك نفسي”، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات.

    المزيد من منوعات

    مروان خوري
    مروان خوري يكشف تفاصيل تعاونه مع إليسا
    ريكاردو كواريزما
    بالفيديو: حلّ غريب من كواريزما لمنع اللاعب من تضييع الوقت
    مسلسل الأنيميشن Family Guy "فاميلي جاي"
    توقعات “مثيرة” لمسلسل “فاميلي جاي” حول الأزمة الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ألم في اليد- تعبيرية
    علامة في ذراعيك تحذرك من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول
    ضيق التنفس (صورة تعبيرية)
    هل تعاني من ضيق التنفس.. إليك أسباب ذلك وأفضل طرق العلاج
    حشودات عسكرية روسية قرب أوكرانيا
    بالفيديو والصور: قصف روسي يطال روضة أطفال في أوكرانيا