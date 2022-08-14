الفنان المصري إدوارد متهم بالترويج للمثلية الجنسية

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بإنذار إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر لشطب الفنان المصري إدوارد من جداول النقابة بسبب أغنيته الجديدة ”فاكس“، التي يرى المحامي أنها تروج للشذوذ الجنسي.

وقال محفوظ في بيانه: ”أرسل المستشار أيمن محفوظ إنذارا رسميا لنقيب الممثلين أشرف زكي لشطب إدوارد من نقابة الممثلين بعد نشر الأخير كليبا قصيرا بأغنية ”فاكس“ ذات مدلول جنسي شاذ من حيث الكلمات والإيحاءات الشاذة“، على حد تعبيره.

وأشار المحامي المصري إلى أن ”ما فعله إدوارد، لا هدف له سوى الترويج للمثلية الجنسية، وكأنه مشارك في الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا، وخاصة من المشاهير للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا“.

وتابع: ”هذا الكليب الذي اتخذ إدوارد فيه مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، وبأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة، والتي يعاقب عليها بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 178 قانون العقوبات الذي يُعاقب بالحبس 3 سنوات“.

وطالب محفوظ في نهاية بيانه بـ“إحالة الفنان إدوارد للتحقيق وتوقيع العقوبة الملائمة عن تلك الأفعال الإجرامية التي نشرها في الفيديو المشار إليه، والأمر بإيقافه عن العمل الفني والإعلامي حتى تحديد أقرب جلسة للتحقيق معه وإيقاع العقوبة الملائمة على الفنان المخالف التي تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الممثلين واتخاذ اللازم قانونا“ على حد ما جاء في بيان المحامي المصري.