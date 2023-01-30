الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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الفنان حسن يوسف يقاضي قناتين على "يوتيوب"

منذ 39 دقيقة
حسن يوسف

حسن يوسف

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تقدم الفنان المصري القدير، حسن يوسف، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه قناتين على “يوتيوب” بالإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودي.

وجاء فى البلاغ، الذي قدمه شعبان سعيد، محامي الفنان، أن من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان “طلاق حسن يوسف وشمس البارودي” بعد 50 سنة زواج.

وتابع البلاغ أن هاتين القناتين لم تكتفيا بنشر أخبار كاذبة فحسب، بل نشرتا بعض الصور المسيئة للفنان وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لهاتين القناتين.

وأضاف أن مسؤولي القناتين أساءوا إلى الفنانة شمس البارودي، وكان هدفهم من وراء ذلك التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهما، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب محامي الفنان بفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق هاتين القناتين.

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