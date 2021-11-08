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الفنان محمود المهدي يكشف “سبب” انفصاله عن منة عرفة

8 - نوفمبر - 2021

منة عرفة وزوجها

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أعلن الفنان المصري الشاب محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة، منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وعبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، كتب محمود المهدي:” تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وكشف الفنان الشاب محمود المهدي عن “سبب” طلاقه للفنانة منة عرفة، وأضاف، وفقا لموقع “مصراوي”، في “ستوري” أخرى على حسابه في “إنستغرام”: “الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا..الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع”، في حين أن صورة هذه الجملة اختفت من حسابه قبل 24 ساعة”.

تجدر الإشارة إلى أن محمود المهدي ومنة عرفة أقاما عقد قرانهما منذ نحو 4 شهور، أي في أواخر شهر يونيو الماضي، وشارك محمود المهدي وقتها صورته مع منة عرفة وعلق عليها قائلا: “الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط، وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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