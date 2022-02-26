الفنّ يفرض عقوباته أيضًا.. “يورو فيجن” تمنع روسيا من المشاركة هذا العام

أعلن منظمو المسابقة العالمية “Euro Vision” حجب روسيا من المشاركة في المسابقة هذه السنة بعد اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا.

وقد أعلن اتحاد البث الاوروبي ان مشاركة روسيا في المسابقة التي ستحصل في ايطاليا في أيار، قد يلطّخ سمعة المسابقة.

واعلنت المنظمة في وقت سابق انها حاولت ان تسمح لروسيا المشاركة الا انها واجهت حملة انتقاد واسعة من دول مثل فنلندا والنروج وهولندا.

بدوره، طالب الفريق الاوكراني اتحاد البث الاوروبي هذا الاسبوع بتعليق عضوية روسيا ومنعها من المشاركة.

وذكر الاتحاد ان القرار اتخذ بعد مخاوف من تلطيخ سمعة المسابقة في حال مشاركة روسيا هذا العام نتيجة اعتدائها على السيادة الاوكرانية.

وبالاضافة الى حجب روسيا من المشاركة، فإن المنظمين سيعمدون ايضا الى منع الروس من المشاركة في التصويت للفائز. اذ قال متحدث باسم الاتحاد:” أخرجنا روسيا بشكل كامل من الحدث”.

ومسابقة الأغنية الأوروبية أي مسابقة يوروفيجن للأغاني هي مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956. وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، فيقدر عدد مشاهديه بين 100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة في الإنترنت أيضاً.

تعكس المسابقة غالباً الموسيقى الرائجة أو البوب، وفي الوقت ذاته يوجد بعض المشاركين الذين يقومون بالغناء بأساليب أخرى مثل الموسيقى العربية والأرمينية والبلقانية وغيرها.

وقد شاركت روسيا في المسابقة أكثر من 23 مرة منذ عام 1994، كذلك فازت بالمسابقة عام 2008 وفي العام التالي استضافت الحدث على أراضيها في العاصمة موسكو.