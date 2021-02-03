الفيديو الأخير لمارادونا.. رأسه مشدودة بضمادات ورسالة إلى طبيبه

تداول فيديو للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، قد يكون الأخير له قبل وفاته، وهو يخاطب طبيبه ويشرح حالته قبل يومين من وفاته.

وظهر نجم نابولي وبرشلونة السابق، في الفيديو، ورأسه مشدودة بضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لجلطة دموية، بينما يعاني بالحديث بالطريقة الصحيحة، بينما يجلس في مطبخ المنزل المستأجر الذي توفي فيه لاحقا.

وقال مارادونا في الفيديو: “أنا مصاب بكدمات ولكنني بخير. أنت تعلم أنني لا أحب التعبير عن الحب والمشاعر، ولكن عندما أكون مع أناس طيبين، أخرج من عريني”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهر مارادونا أنه لا يزال يتمتع بروح الدعابة رغم عدم ارتياحه الواضح، فقد أنهى الفيديو مازحا بقول إن الفيديو كان من المفترض أن يرسل للاعب أرجنتيني معتزل، اسمه مشابه جدا لاسم الطبيب المثير للجدل، ليوبولدو لوكي.

وتحدث مارادونا وهو يتناول الحساء إلى جانب صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، التي كانت تصور الفيديو، وختم قائلا: “قبلاتي لك يا لوكي”.

اللقطات المذهلة، التي نشرتها قناة “كرونيكا تي في”، وصفت في الأرجنتين بأنها آخر لقطات لمارادونا قبل وفاته في 25 نوفمبر بسبب قصور في القلب.

وتم تفتيش منازل لوكي وأطباء مارادونا الآخرين، كجزء من تحقيق مستمر لتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال طبي مما أدى لوفاة مارادونا.

وتسربت رسائل صوتية وتسجيلات للوكي وهو يخاطب أطباء مارادونا الآخرين، وهو يصف مارادونا “بالمسين الذي سيلقى حتفه قريبا”، مما أثار جدلا كبيرا، وسخطا على الطبيب الأرجنتيني في بلاده، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.