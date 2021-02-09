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الفيفا تقرر عزل حسين الشحات ومحمود كهربا عن بعثة الأهلي … ما علاقة أبو تريكة؟

9 - فبراير - 2021
الأهلي يحتفظ بلقب الدوري المصري

فريق الأهلي

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تلقى النادي الأهلي المصري إخطارا من جانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر، بعزل الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعبي الفريق، وخضوعهما لمسحة طبية عاجلة، اليوم الثلاثاء.

وشاهدت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية مقطع فيديو للثنائي الشحات وكهربا يصافحان محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق بالأيدي عقب نهاية لقاء الفريق المصري ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.

وتواجد أبوتريكة لمؤازرة الأهلي في مدرجات ستاد ”أحمد بن علي“ في العاصمة القطرية الدوحة في لقاء الفريق الألماني، الذي خسره الأهلي بثنائية دون رد بتوقيع روبرت ليفاندوفسكي.

وخالف ثنائي الأهلي النظام الطبي المتبع ببطولة العالم للأندية والمتعارف عليه باسم (الفقاعة الطبية) والتي تقضي بعزل جميع اللاعبين ومنعهم من الاحتكاك أو مصافحة أي شخص خارج هذه الفقاعة من الفرق المشاركة تجنبا لتفشي وباء كورونا.

وأكد أحمد حسام ”ميدو“، مدرب الزمالك الأسبق، في برنامجه التليفزيوني ”أوضة اللبس“، أن اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الدولي ”فيفا“ كانوا في حالة من الغضب بعد مشاهدة واقعة ثنائي الأهلي والمصافحة بالأيدي.

ويلعب الأهلي بعد غدٍ الخميس، ضد بالميراس البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم للأندية.

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