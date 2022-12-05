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الفيفا يبدأ إجراءات تأديبية بحق أوروجواي

منذ 11 دقيقة
شعار الفيفا

شعار الفيفا

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروجواي خوسيه ماريا خيمنيز ودييجو جودين وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني بعد مشادة مع الحكم في أعقاب الفوز 2-صفر على غانا في كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.

وفي المباراة التي أقيمت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، غضب لاعبو أوروجواي من الحكم دانييل سيبرت لعدم احتسابه ركلتي جزاء لصالح فريقهم.

وكان المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى لضمان مقعد في دور الستة عشر من البطولة على حساب كوريا الجنوبية.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، ثار لاعبو أوروجواي على الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء بعد تدخل تعرض له داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة. وقال المهاجم لويس سواريز إن الفيفا كان “ضد أوروجواي”.

كما فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق اتحاد اللعبة في أوروجواي بسبب مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف.

وقال الفيفا في بيان “تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق لاعبي أوروجواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وجودين”.

وأبلغ جاستون تيالدي نائب رئيس اتحاد اللعبة في أوروجواي صحيفة (أوفاسيون) بأن المؤسسة أمامها عشرة أيام للرد على الفيفا.

    المصدر :
  • رويترز

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