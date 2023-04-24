الفيفا يتلقى أربعة عروض لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاثنين أنه تلقى أربعة عروض لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 وسيختار الدولة المنظمة خلال اجتماع الجمعية العمومية في مايو\ايار من العام المقبل.

وقدمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا عرضا مشتركا لاستضافة البطولة بينما يتضمن العرض المشترك الآخر الولايات المتحدة والمكسيك.

كما أبدت البرازيل وجنوب أفريقيا أيضا الاهتمام بالتنظيم.

وقال الفيفا إن أمام جميع الدول الراغبة في التنظيم مهلة حتى 19 مايو\أيار لتأكيد رغباتها.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا “نشعر بسعادة غامرة لما أبدته هذه الدول من رغبة في التنظيم خاصة وأنها تأتي من اتحادات لها تقاليد راسخة في كرة القدم وتمثل أربعة اتحادات قارية.

“أدعو جميع الاتحادات الأعضاء إلى الثقة في عملية تقديم العطاءات الأكثر شمولا في تاريخ كأس العالم للسيدات”. وسيتم اختيار العرض الفائز خلال تصويت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في 17 مايو\ايار 2024.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات 2023 والتي تنطلق في 20 يوليو\تموز.

وستنظم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم للرجال 2026.