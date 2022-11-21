الفيفا يرفض قميص بلجيكا الثاني بسبب كلمة "حب"

قال متحدث باسم المنتخب البلجيكي، الاثنين، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض القميص الثاني لمنتخب البلد الأوروبي بكأس العالم بسبب كلمة (حب) الموجودة على الياقة من الداخل إلى جانب ألوان قوس قزح على أطراف القميص.

والقميص مستوحى من الألعاب النارية التي يتميز بها مهرجان تومورولاند الموسيقي البلجيكي ويدافع عن التنوع والمساواة والشمول.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي ستيفان فان لوك “سيلعب المنتخب البلجيكي بالقميص الأساسي الأحمر في أول ثلاث مباريات”، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظر في الأمر حال تخطي المنتخب الدور الأول.

وإذا أزيلت كلمة (حب) من ياقة القميص، فإن الفريق سيتمكن من ارتدائه.

واستحدث الاتحاد التصميم الجديد للقميص الثاني في سبتمبر أيلول الماضي وارتداه اللاعبون في عدة مباريات بدوري الأمم منذ ذلك الحين.

ويأتي الرفض بعدما هدد الفيفا بمنح إنذار إلى أي لاعب يرتدي الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها تدعم التنوع والشمول.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في وقت سابق اليوم إن قائده إيدن هازارد لن يرتدي الشارة.