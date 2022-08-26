الفيفا يرفع الإيقاف المفروض على الاتحاد الهندي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (الجمعة 26-8-2022) إنه رفع الإيقاف المفروض على الاتحاد الهندي للعبة والذي فرضه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب وجود نفوذ طرف ثالث دون مبرر.

ورفع الإيقاف يعني أيضا أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي كان من المقرر أن تقام في الهند في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول ستقام في موعدها كما هو مخطط.

وكانت أعلى محكمة في الهند قد حلت الاتحاد المحلي للعبة في مايو أيار الماضي وعينت لجنة من الإداريين للإشراف على الرياضة وتعديل النظام الأساسي للاتحاد الهندي وإجراء انتخابات معلقة منذ 18 شهرا مما أدى إلى قرار الفيفا بإيقاف الاتحاد المحلي.

ويجب أن تكون الاتحادات الأعضاء بعيدة عن أي تدخل قانوني وسياسي وقال الفيفا إن الايقاف سيُرفع بمجرد إلغاء الأمر بتعيين لجنة من الإداريين واستعادة الاتحاد الهندي لإدارة شؤونه اليومية بشكل كامل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أبلغ سوناندو دهار القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الهندي الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا أن المحكمة العليا أصدرت أمرا بالإلغاء الكامل للتفويض الممنوح للجنة الإداريين لضمان تولي الاتحاد الهندي المسؤولية الكاملة عن شؤونه اليومية.

وقال الفيفا في بيان “قرار (رفع الإيقاف) تم اتخاذه بعد أن تلقى الفيفا تأكيدا بأن تفويض لجنة الإداريين التي تم تشكيلها لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي لكرة القدم قد تم إنهاؤه.

“سيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع وسيدعمان الاتحاد الهندي للعبة في تنظيم انتخابات في الوقت المناسب”.

وكان من المقرر إجراء انتخابات الاتحاد الهندي للعبة، الذي كان يقوده في السابق برافول باتل عضو مجلس الفيفا، بحلول ديسمبر كانون الأول 2020 لكنها تأجلت بسبب الجمود المحيط بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

وقال دهار في بيان للاتحاد الدولي للعبة “انتهت أخيرا أحلك فترة في تاريخ كرة القدم الهندية.

“نتقدم بخالص الشكر إلى الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة وخاصة أمين عام الاتحاد الآسيوي وندسور جون لتوجيهاته لنا في مثل هذه الأوقات الصعبة.

“كما ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزير الرياضة أنوراج ثاكور لوقوفهم بقوة إلى جانبنا في هذا المنعطف الحاسم”.