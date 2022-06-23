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الفيفا يرفع عدد اللاعبين في تشكيلة كأس العالم 2022

منذ 15 دقيقة
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ستتمكن المنتخبات من اختيار ما يصل إلى 26 لاعبًا لكأس العالم لكرة القدم هذا العام، بعدما زاد الاتحاد الدولي (الفيفا) الحد الأقصى لعدد اللاعبين بمقدار ثلاثة.

في هذا السياق، أشار الفيفا الى أن التغيير يأتي بسبب التوقيت غير المعتاد للبطولة وكذلك تأثير كوفيد-19 على الفرق.

وسيقام الحدث الكروي الكبير في قطر من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول.

وقال الفيفا في بيان: “عدد اللاعبين الذين سيُدرَجون في القائمة النهائية زاد من 23 إلى 26 كحد أقصى.

“لن يسمح لأكثر من 26 لاعبا (ما يصل إلى 15 بديلا و11 لاعبا أساسيا بالجلوس على مقاعد الفريق)”.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرارًا مماثلًا العام الماضي، حيث سمح للفرق باختيار ثلاثة لاعبين إضافيين لبطولة أوروبا بسبب الوباء.

كما أعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الشهر الضوء الأخضر لاستخدام خمسة تبديلات في المباريات، وهي خطوة طُبّقت في البداية كتعديل على القواعد بسبب كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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