الفيفا يعلن مواعيد ملحق كأس العالم في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مواعيد الملحق المؤهل لكأس العالم في قطر في 13 و14 يونيو حزيران.

وتلعب الإمارات ضد أستراليا في الملحق الآسيوي في السابع من يونيو على أن يلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 يونيو.

وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الرابعة بكأس العالم بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وتلعب كوستاريكا ضد نيوزيلندا في 14 يونيو من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

وتقام جميع المباريات الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لقطر.

مونديال قطر 2022

وتستضيف قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم..

ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام على الإطلاق في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998).