الفيفا يناشد الدول المشاركة في كأس العالم: "ركّزوا على كرة القدم"

كتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، يحثهم على التركيز على كرة القدم في قطر ‏وعدم السماح بجر هذه الرياضة إلى “معارك” أيديولوجية أو سياسية‎.‎

تأتي رسالة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد بعد عدد من الاحتجاجات التي قامت بها فرق كأس العالم، ‏حول قضايا تتراوح بين حقوق مجتمع الميم والمخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين‎.‎

وذكرت قناة سكاي نيوز نقلا عن إنفانتينو وسامورا في الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم “من ‏فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة القدم”.‏

وأضافا في الرسالة: “نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات ‏الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية ‏موجودة”.‏

وتبدأ بطولة كأس العالم، وهي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، في 20 نوفمبر تشرين الثاني‎.‎

وانتقد المنتخب الأسترالي في الأسبوع الماضي سجل قطر في مجال حقوق الإنسان والعلاقات الجنسية المثلية‎.‎

كما صرح الاتحاد الدنمركي لكرة القدم لوسائل إعلام محلية الشهر الماضي بأن لاعبو الدنمرك سيسافرون إلى كأس العالم بدون ‏عائلاتهم احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في البلاد‎.‎

وأكد اتحاد كرة القدم الأسترالي استلام رسالة من الفيفا اليوم الجمعة، لكنه رفض ذكر المزيد. كما اتصلت رويترز بالاتحاد الدنمركي ‏لكرة القدم للتعقيب‎.‎

وقال منظمو كأس العالم إن الجميع، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفيتهم، مرحب بهم، لكنهم حذروا أيضا من إظهار الحميمية ‏في الأماكن العامة‎.‎