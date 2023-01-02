"الفيفا" يُخلّد اسم "بيليه" في ملاعب العالم

سيطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ “فيفا” من جميع دول العالم تسمية ملعب باسم الأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، وفق ما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو الذي حضر إلى البرازيل لحضور جنازة النجم الذي توفي الخميس عن 82 عامًا.

فقد وصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية باللاعب، الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

إنفانتينو قال للصحافيين في ملعب فيلا بلميرو، الذي كان مسرحًا للاعب الذي يطلق عليه لقب “الملك” في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم: “سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه”.

كان إنفانتينو من بين أول من ألقوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

أضاف إنفانتينو: “نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم”.

كان الفيفا رفع أعلام دول العالم الجمعة، خارج مقره الرئيسي في زيوريخ تكريما لبيليه علما أن الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين.

هذا وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

فيما سيجوب جثمان الراحل شوارع سانتوس الثلاثاء، قبل أن تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.