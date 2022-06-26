القاطرة الويلزية تحط الرحال بمحطة لوس أنجلوس الأمريكي

أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم السبت، انتقاله في صفقة انتقال حر إلى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

كان غاريث بيل أعلن مطلع الشهر الجاري رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع الميرنغي.

ونشر جاريث بيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو له بقميص النادي الأمريكي، وأعلن أنه أصبح لاعبا جديدا للفريق.

وعلق بيل، قائلًا: “أراكم قريبًا.. لوس أنجلوس”.

ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في مونديال الأندية، وثلاثة دوريات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

لعب غاريث بيل في مركز الظهير الايسر قبل أن يتحول الى مركز الجناح ، وهو لاعب أيسر حيث يعتمد على قدمه اليسرى بشكل أكبر من القدم اليمنى بكثير ، ويتميز اللاعب الويلزي بقوته البدنية وسرعته الكبيرة مما جعل البعض يصفه بالقاطرة ، بالإضافة لتميزه الكبير في الكرات الثابتة والكرات الرأسية .

نادي ساوثهامبتون :

لعب غاريث بيل في جميع الفئات العمرية للنادي بعد أن انضم اليه وهو في التاسعة من العمر ، قبل أن يرفع بسبب موهبته الكبيرة الى الفريق الأول على الرغم من صغر عمره الذي كان يبلغ السادسة عشر ، وليشارك الفريق في مباراة كاملة ويكون ثالث أصغر اللاعبين مشاركة في الدوري الانكليزي الممتاز ، ولم يشارك اللاعب الويلزي رفقة ناديه إلا في مباراتين في موسمه الأول ، ولكن مستواه المميز جعله ينال ثقة مدربه في الموسم الثاني ، ليشارك في 40 مباراة ويحرز 5 أهداف ، علما أن هدفه الأول جاء عن طريق احدى الكرات الثابتة التي يتميز بها ، أداء غاريث بيل الرائع دفع كبار أندية انجلترا تسعى للحصول على خدماته ومنها ناديي العاصمة لندن ارسنال وتوتنهام هوتسبر ، لكن العرض الأهم والاكثر جدية كان من توتنهام مما جعل بيل يوقع معه عقدا امتد لأربع مواسم لقاء مبلغ 5 مليون جنيه استرليني .

نادي توتنهام هوتسبر :

كان أول لقاء لغاريث بيل رفقة ناديه الجديد ضد أحد أندية الهواة في انجلترا ولم يلعب فيه إلا لدقائق معدودة ، ليكون لقاء مانشستر يونايتد أول لقاء له في الدوري الممتاز ، وقد أظهر فيه اللاعب الويلزي مستوى رائع ، مما جعل الصحف الانجليزية تتغنى باسم هذا اللاعب الواعد الذي لم يتعد عمره الثامنة عشرة ، ليسجل في موسمه الأول هدفين في 9 مباريات شارك فيها في الدوري الانجليزي ، وقد أصبح بيل فيما بعد اللاعب الأهم في الفريق وقدم مستويات رائعة رفقة توتنهام في البطولات المحلية والقارية مما جعل كبار أندية أوروبا تتهافت للتوقيع معه ، ولينتقل بمبلغ قياسي عالمي في ذلك الحين الى نادي ريال مدريد الاسباني .

نادي ريال مدريد :

انتقل غاريث بيل الى القلعة البيضاء في الاول من سبتمبر عام 2013 ، بعد مفاوضات طويلة استمرت لعدة أشهر ، ولقاء صفقة قياسية صرح عنها فلورينتينو بيرز رئيس نادي ريال مدريد بأنها 99 مليون يورو ، بينما قدرتها الصحافة الانجليزية 120 مليون يورو تمتد لستة مواسم ، وقد حمل اللاعب الويلزي الرقم 11 ولعب في مركز الجناح ، ليشكل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما ثلاثي مخيف أطلق عليه BBC ، وليحقق اللاعب مع ناديه جميع الالقاب الممكنة.