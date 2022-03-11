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القبض على أميركي حاول تهريب أفاع وسحال في بنطاله.. صور

11 - مارس - 2022
عناصر من الشرطة الاميركية

عناصر من الشرطة الاميركية

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فشل رجل اميركي من محاولة تهريب أفاع وسحال ذات قرون، عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة من خلال وضعها في بنطاله بحيث أوقفته الجمارك الأميركية.
ولدى اعتراض الرجل الأميركي البالغ من العمر 30 عاما، في نهاية فبراير على الحدود الأميركية المكسيكية قرب سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا، عثر موظفو الجمارك على 52 حيوانا مخبأ في جسمه.

محاولة اتهريب افاعي في أميركا

محاولة اتهريب افاعي في أميركا

وكان المهرب قد وضع الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها “تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه”، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان.
ونقلت فرانس برس عن سيدني أكي، وهو أحد مسؤولي الجمارك في سان دييغو، إنّ “المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية إلى الجانب الآخر من الحدود”.

ووُضعت الحيوانات التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.

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