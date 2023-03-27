القبض على جوناثان ماجورز... والسبب؟

قُبض على الممثل جوناثان ماجورز في مدينة نيويورك بتهمة الاعتداء على امرأة، بينما نفى متحدث عن الممثل ارتكابه أي مخالفات، حيث قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة Associated Press: “إنه لم يرتكب أي خطأ. نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح ذلك”.

وفقاً لموقع TMZ، تم إخبار الشرطة أن الضحية المزعومة هي صديقة ماجورز. بدأ الاعتداء حينما دخلا في جدال أثناء عودتهما إلى المنزل، حيث رأت صديقة ماجورز امرأة أخرى تراسله، وواجهته وهي تحاول التسلل إلى هاتفه. هذا الأمر أصاب الممثل الشهير بالجنون، وزُعم أنه أمسك بيدها وصفعها. وقيل أيضًا إن الضحية المزعومة تدَّعي أنه وضع يديه حول رقبتها أثناء ذلك.

وتقول مصادر للموقع إن المرأة تم إنزالها في مكانٍ ما، وإن ماجورز أمضى الليلة في مكانٍ آخر. وفي صباح اليوم التالي أبلغت عن الجريمة. وتم حجز الممثل بتهمة الخنق والاعتداء.

وأضاف المصدر أن الضحية المزعومة كانت تعاني من إصابات واضحة، بما في ذلك تمزق خلف أذنها واحمرار وعلامات على وجهها. وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في المنطقة وهي في حالة مستقرة. أما ماجورز، فقد تم القبض عليه ونقله إلى السجن على الفور.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن ماجورز، نجم فيلمي Creed III وAnt-Man and The Wasp: Quantumania، تم القبض عليه، لتورطه في نزاع منزلي مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، وذلك بعد أن استجابت الشرطة صباحاً على مكالمة 911 داخل شقة في حي مانهاتن في تشيلسي، في مدينة نيويورك.

قال متحدث باسم شرطة نيويورك في بيان: “أبلغت الضحية الشرطة أنها تعرضت للاعتداء. وضع الضباط الرجل البالغ من العمر 33 عاماً في الحجز من دون وقوع حوادث. وأصيبت الضحية بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها، وتم نقلها إلى مستشفى المنطقة في حالة مستقرة”.