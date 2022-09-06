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بالصورة.. القبض على شاب تسلق أعلى مبنى في بريطانيا دون حبال

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2022 4:56 مساءً
آدم لوكوود

آدم لوكوود

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غالباً ما يحاول الشباب القيام بالعديد من الامور الغريبة للحصول على الشهرة، حتى لو كان الامر يشكل خطراً على السلامة الخاصة والعامة في حين تسيطر الافكار المجنونة عليهم من التقاط سيلفي او تحطيم ارقام قياسية، وهذا ما حاول أدم لوكوود فعله عندما تسلق اعلى مبنى في بريطانيا دون حبال.

بحيث قامت السلطات البريطانية، بالقبض على شاب تسلق أعلى مبنى في بريطانيا دون حبال أو أحزمة أمان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وذلك التقاطه صورة سيلفي.

ووثق الشاب آدم لوكوود، البالغ من العمر 21 عاماً، على مغامرته بنشر صورة سيلفي وهو يشق طريقه صعوداً فوق ناطحة السحاب “ذا شارد” يبلغ ارتفاعها نحو 310 أمتار فجر الأحد 4 سبتمبر\ايلول، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأسرعت الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى المكان قرب محطة لندن بريدج لإقناعه بالتوقف.

الرجل العنكبوت خلال التسلق

الرجل العنكبوت خلال التسلق

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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