القبض على مشتبه به في جريمة قتل الفنانة السورية رائفة الرز في هولندا

كشفت تحقيقات الشرطة الهولندية تفاصيل حادثة مقتل الفنانة السورية رائفة الرز، داخل شقتها في مدينة ”زفولة“ على بعد 80 كم من العاصمة أمستردام.

ونقلا عن وسائل إعلام هولندية، فإن الشرطة تلقت بلاغا من أحد جيران الفنانة السورية بسماع أصوات شجار وصراخ من منزلها.

ووصل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اقتحموا الشقة، ليتم القبض آنذاك على شاب بعمر 33 عاما، كان موجودا لحظتها في الشقة، فتم اعتقاله كمشتبه فيه، بينما كانت ”الرز“ غارقة بدمائها إثر تعرضها لعدة طعنات بسكين، فيما لم تفلح محاولات إسعافها بإنقاذها.

وانتقلت رائفة الرز إلى هولندا قبل عدة سنوات، حيث قدمت طلب ”لجوء إنساني“، بسبب الأزمة السورية.

يذكر أن الفنانة رائفة الرز اشتهرت بدوبلاج الرسوم المتحركة، كما شاركت في عدد من المسلسلات، منها: ”حراس الصمت“ و“دنيا“ و“غزلان في غابة الذئاب“ والجزء الثاني من ”أهل الراية“ و ”العقاب“.