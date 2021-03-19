الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القبض على مشتبه به في جريمة قتل الفنانة السورية رائفة الرز في هولندا

19 - مارس - 2021
رائفة الرز

رائفة الرز

A A A
طباعة المقال

كشفت تحقيقات الشرطة الهولندية تفاصيل حادثة مقتل الفنانة السورية رائفة الرز، داخل شقتها في مدينة ”زفولة“ على بعد 80 كم من العاصمة أمستردام.

ونقلا عن وسائل إعلام هولندية، فإن الشرطة تلقت بلاغا من أحد جيران الفنانة السورية بسماع أصوات شجار وصراخ من منزلها.

ووصل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اقتحموا الشقة، ليتم القبض آنذاك على شاب بعمر 33 عاما، كان موجودا لحظتها في الشقة، فتم اعتقاله كمشتبه فيه، بينما كانت ”الرز“ غارقة بدمائها إثر تعرضها لعدة طعنات بسكين، فيما لم تفلح محاولات إسعافها بإنقاذها.

وانتقلت رائفة الرز إلى هولندا قبل عدة سنوات، حيث قدمت طلب ”لجوء إنساني“، بسبب الأزمة السورية.

يذكر أن الفنانة رائفة الرز اشتهرت بدوبلاج الرسوم المتحركة، كما شاركت في عدد من المسلسلات، منها: ”حراس الصمت“ و“دنيا“ و“غزلان في غابة الذئاب“ والجزء الثاني من ”أهل الراية“ و ”العقاب“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

مارتينيز مدافع أياكس
مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم مارتينيز مدافع أياكس
خالد الصاوي
إصابة الفنان خالد الصاوي بفيروس كورونا
ليونيل ميسي
كيف استفاد برشلونة من رحيل ليونيل ميسي؟!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟
جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر