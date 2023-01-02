القبض على ملكة جمال... والسبب؟

ألقت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج، التي تعتبر واحدة من أهم المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتحام منزلها ليلة رأس السنة والعثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

وتمت إحالة المتهمة برفقة رضيعها (7 أشهر) للتحقيق في الواقعة، إذ أخضعت لتحقيق أفضى إلى قرار بحبسها موقتاً.

وأوضحت المصادر أن زوج المتهمة، الذي كان خارج المنزل لدى اقتحام قوات الأمن له، فرّ بعد علمه بخبر اعتقال زوجته، إذ تم اتهامه قضائياً في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيدة قروج موجود في السجن بعد إدانته أيضا في قضية مخدرات.