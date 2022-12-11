القصر الملكي البريطاني يستثني هاري وميغان من هدايا الكريسماس

قرر القصر الملكي البريطاني، استثناء دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل من هدايا الكريسماس هذا العام، مع الحرص على إرسال الهدايا لطفليهما فقط.

ويأتي قرار القصر الملكي، الذي كشفت عنه تقارير أخيرًا، وسط توتر يخيم على العلاقة بين هاري وميغان والقصر الملكي، خاصة بعد بث حلقات من مسلسلهما الوثائقي على نتفلكس.

ومن المقرر أن يرسل الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون، الهدايا فقط لكل من طفلي هاري وميغان، “تشارلي” 3 أعوام و”ليليبيت” (عام)، وسط النزاع والتوتر المستمر بين الطرفين.

ومن جانب دوق ودوقة ساسكس، يُذكر أنهما أرسلا بالفعل هدايا الكريسماس لأطفال أمير وأميرة ويلز الثلاثة، “جورج” (9 أعوام)، “شارلوت” (7 أعوام) و”لويس” (4 أعوام)، مع التأكيد على عدم تبادل دوقي ساسكس وأميري ويلز الهدايا فيما بينهم.

وفيما يتعلق باحتفال القصر الملكي بالكريسماس، من المقرر إقامة الحفل بحضور أفراد من العائلة المالكة في قصر ساندرينجهام، باستثناء دوقي ساسكس.

يأتي ذلك عقب الجدل المستمر الذي يثيره ثنائي ساسكس، خاصة بعد بث 3 حلقات من مسلسلهما الوثائقي على نتفلكس، حيث أدلى الثنائي بالكثير من التصريحات والحقائق المفاجئة، خاصة تلك التي تشير بأصابع الاتهام نحو أفراد القصر الملكي، مثل قول ميغان إنها “لم تتلق مساعدة في القصر”، بجانب كشفها لأول تهديد بالقتل تلقته، وغيره من التصريحات الصادمة.