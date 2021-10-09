القضاء المصري يقول كلمته في قضية "اسجد لكلبي".. فهل أنصف الضحية؟

أعلنت السلطات القضائية في مصر حكمها بحق طبيبين وموظف في مستشفى خاص في واقعة ما عرف بفيديو «اسجد لكلبي».

وبحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم، فقد قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتسببين بالواقعة بالسجن عامين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتهامهم بالتنمر على ممرض في المستشفى.

وتغيب الممرض ضحية التنمر في واقعة فيديو «اسجد للكلب» عن جلسة النطق بالحكم على المتهمين بالتنمر عليه أمام المحكمة الإقتصادية، والتى بدأت قبل قليل اليوم السبت بعد وصول المتهمين.

ويواجه المتهمون في واقعة «السجود للكلب» وهم طبيبين وموظف تهم التنمر على ممرض أثناء عمله في إحدى المستشفيات الخاصة والتعدي على قيم المجتمع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة له.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، طبيبين وموظف يعملون في مستشفى خاص إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التنمر على الممرض داخل المستشفى.

ووجهت النيابة للمتهمين العامة عدة تهم وهي التنمر على الممرض بالقول وكذلك استعراض القوة، والاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية للمجتمع المصري، بالإضافة إلي حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

ويواجه المتهمون أيضًا تهم نشر فيديو واقعة التنمر على الممرض المذكور على شبكة الانترنت، مستخدمين أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يُعد انتهاكًا لخصوصية المجني عليه (الممرض) دون رضاه.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة الفيديو وظهورهم فيه، وارتكاب الوقائع المنسوبة لهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو وتحديد الطبيب الذي سمع صوته في الفيديو وهو يصدر تعليمات لشخصين آخرين، لإجبار الممرض على القيام بنط الحبل، طلب من الممرض السجود للكلب، إلا أنه رفض، وقرر إعطاء تعظيم سلام للكلب بدلاً من ذلك.

وأكد الممرض في لقاءات إعلامية تعرضه للإهانة من الطبيب الذي طالبه بالسجود للكلب أكثر من مرة، وأن المقطع تم تصويره منذ 6 شهور، وأن نشر الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية جعلتهم لا يستطيعون مواجهة أهالي قريته في القليوبية.