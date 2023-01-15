القطري ناصر العطية بطلا لسباق السيارات برالي دكار للمرة الخامسة

فاز القطري ناصر العطية بسباق السيارات برالي دكار للمرة الخامسة اليوم الأحد بينما حقق الأرجنتيني كيفن بنافيديس لقب الدراجات النارية للمرة الثانية في السعودية.

وأنهى العطية، سائق تويوتا وحامل اللقب، المرحلة 14 والأخيرة متفوقا بفارق ساعة و20 دقيقة على الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات.

والقطري، الذي تصدر الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة بعدما تعرض منافسه لمشكلات، هو ثاني أنجح السائقين في فئة السيارات برالي دكار، خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي فاز باللقب ثماني مرات.

كما فاز بيترهانسل، الذي انسحب من هذه النسخة بعد تعرضه لحادث، بمنافسات الدراجات النارية ست مرات.

وكان لوب (البحرين ريد إكستريم) قد حقق أمس السبت رقما قياسيا بالفوز في ست مراحل متتالية، لكن الفوز في المرحلة الختامية كان من نصيب مواطنه جيرلان شيشيري.

وحل البرازيلي الصاعد لوكاس مورايس ثالثا في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية، تفوق بنافيديس على الأسترالي توبي برايس، الذي سبق له الفوز بالسباق مرتين، بفارق 43 ثانية بعدما فاز بالمرحلة الأخيرة ليقلب تأخره بفارق 12 ثانية في الترتيب العام.

وحل الأمريكي سكايلر هوز ثالثا في الترتيب العام