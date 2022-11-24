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القمع مستمر.. السلطات الإيرانية تعتقل أحد أشهر لاعبي كرة القدم

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية

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أوقفت السطات الإيرانية، (الخميس 24-11-2022)، لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، بتهمة “إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية” ضدّ الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى توقيفه بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية.

وكان لاعب كرة القدم البالغ 35 عاماً والذي يتحدّر من سنندج عاصمة محافظة كردستان الإيرانية، قد نشر صورة على حسابه على إنستغرام، الذي يتابعه 3.3 مليون شخص، مرتدياً فيها الملابس الكردية التقليدية.

واضطُرّ القائد السابق لفريق استقلال، الأشهر في البلاد، إلى مغادرة الفريق في يوليو بسبب انتقاداته المتكرّرة للسلطات.

وتشهد إيران حركة احتجاج واسعة منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ 22 عاماً، توفيت بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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