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الكاتب النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023

منذ 26 دقيقة
الكاتب النرويجي يون فوسه

الكاتب النرويجي يون فوسه (رويترز)

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قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل (الخميس 5-10-2023) إن الكاتب والمؤلف المسرحي النرويجي يون فوسه فاز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023 عن “مسرحياته الإبداعية ونثره الذي يعبر عن المسكوت عنه”.

وتمنح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الجائزة التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار).

والجائزة، التي بدأت بموجب وصية من مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، تُمنح منذ عام 1901 في مجالات الأدب والعلوم والسلام وأصبحت أعلى درجة مهنية في هذه المجالات.

وأضاف البنك المركزي السويدي مجال الاقتصاد للجائزة بعد ذلك.

وإلى جانب جائزة السلام، يجذب الأدب في كثير من الأحيان أكبر قدر من الاهتمام والجدل، مما يضع مؤلفين مغمورين تحت دائرة الضوء العالمية ويزيد من مبيعات الكتب لنجوم الأدب المشهورين.

وفاز بجائزة الأدب على مر السنين أيضا أشخاص خارج نطاق التقليد الروائي، بينهم كتاب مسرحيون ومؤرخون وفلاسفة واعراء حتى فُتحت آفاق جديدة بمنحها للمغني وكاتب الأغاني بوب ديلان عام 2016.

وفازت الكاتبة آني إرنو بالجائزة العام الماضي عن كتبها التي تعكس سيرتها الذاتية إلى حد بعيد وتتناول الذاكرة الشخصية وعدم المساواة الاجتماعية، مما يجعلها أول امرأة فرنسية في العالم تفوز بجائزة الأدب المرموقة.

    المصدر :
  • رويترز

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