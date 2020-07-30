“الكامب نو” يستضيف مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن مباراة برشلونة ونابولي، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ستقام على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه نابولي، يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو.

وأثير الجدل حول مكان إقامة المباراة، وتردد أن يويفا قد ينقل المباراة لمدينة لشبونة البرتغالية، بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، في إقليم كتالونيا.

لكن ”يويفا“ أكد أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها، كما أشار إلى أنه على اتصال مع السلطات المحلية المختصة من أجل متابعة الوضع.

وقال يويفا: ”من المقرر أن تلعب المباراة في برشلونة كما هو مخطط لها، نراقب الوضع ونتواصل مع السلطات المحلية المختصة“.

وانتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بالتعادل 1/1، ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل السلبي للتأهل لدور الـ8، في حين سيتأهل نابولي حال تحقيق الفوز، او التعادل بأي نتيجة غير 0/0 أو 1/1.

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من مباريات دور الـ8 وحتى المباراة النهائية، ستقام مباريات البطولة في مدينة لشبونة البرتغالية، بنظام المباراة الواحدة.

وتنطلق مباريات دور الـ8 يوم 12 أغسطس، في حين يلعب النهائي يوم 23 أغسطس، على ملعب النور.