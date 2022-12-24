الكرة الذهبية.. سبب بقاء ميسي في سان جيرمان

قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، ليغلق الباب أمام عودته إلى برشلونة.

وترددت أنباء قوية مؤخرا حول عودة ميسي إلى برشلونة عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المُقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة محاولات قوية من جانب النادي الباريسي لتجديد عقد ميسي، خاصة بعد تألقه الكبير الذي أسهم في قيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع ميسي حول تجديد عقده لمدة موسمين، ليبقى مع الفريق حتى عام 2024، مع خيار التمديد موسم آخر.

لماذا قرر ميسي البقاء مع باريس سان جيرمان؟

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليو ميسي يشعر بالسعادة مع النادي الباريسي، ويرغب في البقاء، حيث توصل لاتفاق حول الاستمرار.

وأشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن الصحفي الإسباني جويليم بالاج إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تجديد عقد ميسي، يأتي مقدمتها حلم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن فرصته ستكون كبيرة بسبب وجود كوكبة كبيرة من النجوم.

وأوضح المصدر أن حلم تحقيق الثنائية المتمثل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع كأس العالم، سيجعل فرصة ميسي كبيرة للغاية في حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

ومن جانبها، قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن أسرة ميسي كان لها دورا كبيرا في موافقة اللاعب على البقاء، حيث تشعر بالراحة في عاصمة فرنسا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة، إعلان النادي الباريسي تجديد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما.

وكان ميسي انضم لصفوف سان جيرمان في صيف 2021 بشكل مجاني، بعد رحلة طويلة وأسطورية مع برشلونة امتدت نحو 17 عاما.