الكرة الذهبية.. من هي الدول التي لم تصوت لبنزيمة ؟

كشفت مصادر عالمية عن تفاصيل عملية التصويت من كل دولة، خلال جائزة “الكرة الذهبية”، التي منحت قبل أيام إلى الفرنسي كريم بنزيمة.

كيف يتم التصويت؟

وتمنح جائزة “الكرة الذهبية” وفقا لتصويت 100 صحفي، كل واحد منهم يمثل دولة تشغل أول 100 مركز في تصنيف الفيفا لكرة القدم.

ويقوم كل صحفي باختيار أفضل 5 لاعبين بالعالم لموسم 2021-2022، ويحصل كل لاعب من الـ5 على عدد مخصص من النقاط، ثم تجمع النقاط لتحديد التصنيف النهائي لأفضل لاعبي العالم.

رونالدو بلا أصوات

ومن المفارقات التي تم الكشف عنها، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يحصل على أي صوت من 100 دولة.

وتعتبر هذه المفارقة الأولى بتاريخ اللاعب منذ ترشيحه لأول مرة قبل أكثر من 10 أعوام، حيث كان دائما يحصل على أصوات، حتى إن لم يفز بالجائزة.

دول لم تصوت لبنزيمة

واكتسح كريم بنزيمة التصويت، واختارته 97 دولة للمركز الأول، بينما قرر صحفيين من 3 دول اختيار نجوما آخرين.

ولم تصوت الصحفية المختارة من مصر لبنزيمة، واختارت التصويت لمحمد صلاح كأفضل لاعب بالعالم، بينما وضعت بنزيمة ثانيا.

أما الدولة الثانية فهي السنغال، التي وضعت ساديو ماني بالمركز الأول، وبنزيمة ثانيا.

والدولة الثالثة هي سلوفينيا، التي وضع فيها الصحفي بنزيمة ثالثا، خلف البلجيكي كيفن دي بروين والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.