الكشف عن آخر التطورات الصحية لـ محمد عبد الرحمن

كشفت شاما عبد الرحمن أخر التطورات الصحية لشقيقها نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا”، وذلك بعد إجراء عمليه قلب مفتوح باحد المستشفيات في القاهرة.

وأكدت “شاما” عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اقترب من التماثل للشفاء، مشيرة إلى انه لم يحدد الأطباء موعد خروجه من المستشفى.

وكان تعرض الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر والشهير بـ “توتة”، لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات منذ أيام.

وأعلنت شقيقته شامة عبد الرحمن، عن خضوع شقيقها لعملية جراحية في القلب وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية صباح اليوم وطالبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.

وكشف الفنان محمد عبد الرحمن، الفترة الماضية، عن الصعوبات التي واجهها قبل عالم الفن والشهرة والنجومية.

وقال محمد عبد الرحمن، خلال جلسة حوارية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اشتغلت عدد من المهن قبل دخولي مجال التمثيل ومن أبرز هذه المهن داخل سوبر ماركت وبمحل قطع غيار سيارات وفي صيدلية وبنزينة على الدائري إلى جانب عملي في قصر محمد علي، أقدم مع بعض الزملاء حفلات وفي آخر اليوم أحصل على 45 جنيه وجركن عصير”.

وأوضح نجم مسرح مصر، أن أول مرتب تقاضيته كان من عملي بالبنزينة حيث كانت اليومية الخاصة بي تبلغ قيمتها 20 جنيه وكل هذه المهن خلقت بداخلي دافعا كبيرا لأن أكون ممثلا وبالفعل أرى أن الشخص الحالم هو من يصدق حلمه ولابد أن يسعى لتحقيقه بكل الطرق.

وأضاف محمد عبد الرحمن: “كنت أتمنى أن أعمل في مجالات أخرى غير التمثيل ولعل من أبرزها أن أكون طيارا أو صيدلى ولكن بسبب مجموعي الذي حطم كل طموحاتي في هذا الاتجاه وفي النهاية اختار لي القدر أمر آخر وهو التمثيل”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن، كان فيلم “الخطة العايمة”، وتدور أحداثه حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما “على ربيع ومحمد عبد الرحمن” ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.