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الكشف عن الممثل الذي سيجسد شخصية "ملك البوب" مايكل جاكسون

منذ 9 دقائق
مغني البوب الراحل مايكل جاكسون

مغني البوب الراحل مايكل جاكسون (رويترز)

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قال استوديو (لايونزجيت) (الاثنين 30-1-2023) إن جعفر جاكسون (26 عاما) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم “مايكل”.

وأضاف ليونزجيت في بيان أن “مايكل” يضطلع بمهمة استكشاف “الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب” وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب. وأوضحت أن الفيلم سيتناول “جميع جوانب” حياته وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى “أيقونة في عالم الموسيقى”.

وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه جراهام كينج، اللذان قالا إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.

وقال كينج في بيان صحفي “كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور”.

ولم يتطرق لايونزجيت بشكل مباشر إلى أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في قصة جاكسون وهي محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في عام 2005.

وفي تلك السنة، برأت هيئة محلفين في كاليفورنيا جاكسون في قضية الاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

كان جاكسون نجما وهو في مرحلة الطفولة مع فرقة البوب الخاصة بعائلته (جاكسون 5) التي انطلق منها في مسيرته المهنية الفردية التي جعلته أحد أشهر الأشخاص في زمنه قبل وفاته في عام 2009 عن عمر يناهز الخمسين.

    المصدر :
  • رويترز

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