الكشف عن سبب انتحار الفنانة الهندية تونيشا شارما

كشفت الشرطة الهندية، الأحد، سبب انتحار الفنانة الشابة تونيشا شارما، التي أنهت حياتها شنقاً في حمام بموقع تصوير أحد أعمالها الفنية.

وقال مساعد مفوض شرطة مومباي خلال إفادة له حول الحادثة، إن انفصال الفنانة تونيشا شارما عن حبيبها السابق، زميلها شيزان محمد خان، كان الدافع وراء انتحارها.

ونفى الضابط الهندي وجود أي شبهة قتل في الحادثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفنانة الراحلة لم تكن حاملاً، وفقا لما أثبته تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة.

كانت مصادر مقربة من الفنانة الراحلة قد أفادت في وقت سابق بأن تونيشا شارما عانت خلال الفترة الأخيرة من صدمة نفسية بعد انفصالها عن شيزان خان.

وذكر بعض أقارب الفنانة المتوفاة أن الأخيرة دخلت في حالة من التوتر الشديد والاكتئاب بعد اكتشافها علاقة حب ثانية تجمع شيزان خان وفتاة أخرى، بحسب قناة “جوسيب”.

