الكشف عن سبب انتحار الفنانة الهندية تونيشا شارما

كشفت الشرطة الهندية، الأحد، سبب انتحار الفنانة الشابة تونيشا شارما، التي أنهت حياتها شنقاً في حمام بموقع تصوير أحد أعمالها الفنية.

وقال مساعد مفوض شرطة مومباي خلال إفادة له حول الحادثة، إن انفصال الفنانة تونيشا شارما عن حبيبها السابق، زميلها شيزان محمد خان، كان الدافع وراء انتحارها.

ونفى الضابط الهندي وجود أي شبهة قتل في الحادثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفنانة الراحلة لم تكن حاملاً، وفقا لما أثبته تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة.

كانت مصادر مقربة من الفنانة الراحلة قد أفادت في وقت سابق بأن تونيشا شارما عانت خلال الفترة الأخيرة من صدمة نفسية بعد انفصالها عن شيزان خان.

وذكر بعض أقارب الفنانة المتوفاة أن الأخيرة دخلت في حالة من التوتر الشديد والاكتئاب بعد اكتشافها علاقة حب ثانية تجمع شيزان خان وفتاة أخرى، بحسب قناة “جوسيب”.

#TunishaSharmaSuicide BREAKING#TunishaSharma suffered anxiety attack on 16th Dec after breakup with #SheezanKhan and she was affected by his (Sheezan's) 2nd love affair reveals #Tunisha's relatives !!@GossipsTv — GossipsTv(GTv) (@GossipsTv) December 25, 2022

وقررت محكمة في مومباي حبس شيزان خان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه في وقت سابق، بتهمة التحريض على الانتحار، بعد شكوى من والدة الراحلة، بحسب صحيفة timesofindia.

وزعمت الأم في شكواها أن شيزان خان كان على علاقة بابنتها وانفصل عنها قبل 15 يوما من انتحارها، وأنها تعرضت لضغوط نفسية أودت بها إلى نهايتها المأساوية.

ونفى محامي شيزان خان الاتهامات والادعاءات الموجهة له بتحريض زميلته وحبيبته السابقة على الانتحار أو دفعها إليه، قائلاً إن التحقيقات ما تزال جارية وإن المحكمة والشرطة تعملان سوياً.

في ذات الإطار، استدعت الشرطة الهندية فناناً آخر يدعى بارث زوتشي للتحقيق معه حول الحادثة، إلى جانب 14 شخصا آخرين من موقع التصوير الذي شهد الواقعة.

وقال معقباً: “استدعيت للاستجواب من قبل الشرطة ووجهت إلي أسئلة عامة، لا يمكنني التعليق عليها، ليس لدي أي فكرة، كان هذا شأنها الداخلي”.

وكانت تونيشا قد شنقت نفسها بحبل في حمام بموقع تصوير مسلسل كانت تعمل عليه في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا، وجرت محاولات لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وذهبت الشابة البالغة من العمر 20 عاما إلى الحمام في موقع التصوير ولم تعد لفترة طويلة، وعندما تم كسر الباب عثر عليها معلقة بحبل من رقبتها بالداخل.