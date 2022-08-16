الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل شقة الأبرياء

منذ ساعة واحدة
ثريا جورسل إيفرين

ثريا جورسل إيفرين

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بعدما رحل ثريا جورسل إيفرين Süreyya Gürsel Evren نجم مسلسل شقة الأبرياء Masumlar Apartment عن عمر 53 عامًا إثر سقوطه من الطابق الثالث من المنزل في مدينة سانجاك تيبي التركية، تمّ الكشف بحسب تقارير في الصحافة التركية عن سبب وفاته.

وبحسب المعلومات الواردة من دائرة الفنان المقربة ، وبعد أن عرضت الجثة على الطب الشرعي أصيب الراحل بنوبة قلبية في الشرفة وفقد توازنه وسقط على الأرض.

هذا وتمّ دفن الراحل يوم أمس الأحد، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد الشاكرين الذي يقع في أحد مداخل مقبرة Karacaahmet في أسكدار باسطنبول.

من هو الراحل؟
من مواليد 1968 ، والى جانب مشاركته في مسلسل “شقة الأبرياء” كان له مشاركات ناجحة في كل من “حب أعمى”، “قيامة عثمان”، وغيرها من الأعمال المميزة، والتي حازت على إعجاب واسع من مُحبي الدراما التركية في العالم العربي.

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