الكشف عن سر اختيار ليفاندوفسكي لبرشلونة

في آخر تطورات قضية انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، كشف البولندي توماتش هايتو، مدافع شالكه الألماني السابق، عن سر غضب مواطنه نجم بايرن ميونخ من إدارة ناديه.

ويتجه ليفاندوفسكي نحو الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال ميركاتو صيف العام الحالي، بسبب غضبه من إدارة بايرن ميونخ لعدم تقديم عرض التجديد له، رغم حقيقة تألقه التاريخي مع الفريق محليا وأوروبيا، وتتويجه في أخر عامين بجائزة أفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح هايتو في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ليفاندوفسكي ببساطة يشعر بإحباط شديد، لأن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، قال إنه أرسل عرضا جديدا له، وهذا لم يحدث”.

وأسهب: “هذه المسألة كان يجب حلها بشكل داخلي في أروقة بايرن ميونخ، لو كانت القصة في عهد الإدارة السابقة بقيادة كارل هاينز رومينيجه وأولي هونيس، لما كان الأمر وصل إلى هذا الحد”.

واختتم: “لا بايرن ولا روبرت كانا بحاجة إلى هذه المسرحية”.

وخرج ليفاندوفسكي أكثر من مرة بتصريحات هاجم فيها إدارة بايرن، لعدم فتح باب التفاوض معه من أجل التجديد، رغم الإعلان عن التحضير لذلك، ثم بعدها أعلن اللاعب رغبته الانتقال إلى برشلونة وتحول بطل ألمانيا إلى مجرد تاريخ بالنسبة له.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا وألمانيا فإن برشلونة بصدد تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي، المتبقي عام على عقده من بايرن، هذا الصيف.

يذكر أن المهاجم البولندي (33 عاما) انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2014 بشكل مجاني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني 6 مرات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى لقب هداف دوري أبطال أوروبا 2020، كما توج كأفضل لاعبي العالم مرتين.

وعلى صعيد البطولات، توج ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بـ8 ألقاب للدوري الألماني، ولقب لدوري أبطال أوروبا و3 لكأس ألمانيا و5 للسوبر المحلي ولقب للسوبر الأوروبي ومثله لكأس العالم للأندية.