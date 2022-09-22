الكشف عن هوية أصغر مليارديرة في العالم

أصبحت الابنة المراهقة لمؤسس شركة ألعاب الفيديو الكورية، كيم جونغ جو، أصغر مليارديرة في العالم، وفقا لما ذكرته مجلة “فوربس”، الأربعاء.

وتقول المجلة إن “كيم جونغ يون، الابنة المراهقة للراحل كيم جونغ جو، مؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، والذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت”.

وورثت، جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، بالتساوي 30.78٪ لكل منهما من حصة NXC، الشركة القابضة الشخصية لوالدهما، وفقا لملف تنظيمي اطلعت عليه فوربس في وقت سابق من هذا الشهر.

وNXC التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية هي أكبر مساهم في Nexon المدرجة في اليابان، بحصة تبلغ 48٪ تقريبا.

وجنبا إلى جنب مع الأسهم الحالية للأختين في NXC، تبلغ قيمة حصصهما في الشركة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وبعد خصم “ضريبة الميراث” الخاصة بهما، والتي تحسبها فوربس بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما (كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى ضرائب الميراث في العالم)، تقدر ثروة جونغ يون وجونغ مين بمليار دولار لكل منهما.

وتلفت المجلة إلى أن زوجة كيم جونغ جو، يو جونغ هيون (Yoo Jung-hyun)، وهي بالفعل مليارديرة، ورثت 4.57٪ من NXC من زوجها. وساعدت يو (53 عاما)، زوجها الراحل جونغ جو، في تأسيس Nexon عام 1994 ولا تزال تعتبر أكبر مساهم في NXC بحصة 34٪. وظهرت لأول مرة في قائمة أغنى 50 شخص في كوريا الجنوبية هذا العام بثروة صافية قدرها 3 مليارات دولار.

ولا يعرف الكثير عن عائلة جونغ جو، ولكن جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، ولدتا في 2004 و2002 على التوالي. وفي سن الثامنة عشرة، أصبحت جونغ يون أصغر مليارديرة حاليا في العالم.