الكلمة الأكثر شهرة بالعالم في 2022

كشف مكتب قاموس الكلمات الإنجليزية الشهير “كامبريدج”، الذي يصدر من قبل مطبعة جامعة “كامبريدج” البريطانية، عن الكلمة الأشهر عالميا لعام 2022.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الكلمة هي Homer، التي تعني “اللاعب ضرب الكرة بالمضرب، وطارت خارج حدود الملعب”.

وقال مكتب القاموس إن Homer كلمة “إنجليزية – أمريكية” غير رسمية، وهي ضمن المصطلحات المتداولة في رياضة البيسبول.

وكشف المكتب أن اختيار هذه الكلمة يأتي بعدما فشل معظم المشتركين في لعبة الألغاز العالمية الأكثر شهرة “ووردل” Wordle في تخمين إحدى الكلمات بداية مايو الماضي.

وتعتبر “ووردل” لعبة ألغاز تتحدى لاعبيها على تخمين كلمة من خمسة أحرف ضمن 6 محاولات، وفي كل يوم تطرح اللعبة كلمة جديدة، يلعبها أكثر من نصف مليون شخص حول العالم.

وبحسب المحررين في مكتب قاموس “كامبريدج”، فإن لاعبين كثرا عبروا عن استغرابهم من كلمة Homer بعد أن فشلوا في تخمينها، حيث قالوا إنهم لم يسمعوا بها من قبل، مشككين بوجودها في قاموس اللغة الإنجليزية.

وبعد فشل نسبة كبيرة من اللاعبين في كشف الكلمة، بحثوا عن معنى Homer عبر الموقع الإلكتروني لمطبوعات قاموس “كامبريدج”، لنحو 75000 مرة، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

وبالتالي سُجّلت الكلمة على أنها الأكثر بحثاً لهذا العام، عبر الموقع الإلكتروني لمطبوعات قاموس “كامبريدج”.

وقال المكتب إن الغالبية العظمى من عمليات البحث عن الكلمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بنسبة 95%.

ولذلك اختارها مكتب قاموس “كامبريدج” رسمياً لتكون كلمته الأشهر لعام 2022.

كلمات في المركز الثاني والثالث

وتأتي كلمة Humor التي تعني الفكاهة، كثاني أعلى عملية بحث عبر الموقع الإلكتروني لمطبوعات قاموس “كامبريدج”، لعام 2022.

وتليها كلمة Caulk، وهي غير مألوفة باللغة الأنجليزية، وتعني ملء الفراغات حول حافة جسم ما.

من جهتها، شرحت ويندالين نيكولز، مديرة النشر في مكتب قاموس “كامبريدج”، أن كلمات مجتمع “ووردل” تعرض ردود فعل الجمهور حولها، وتظهر كيف يستمر انقسام المتحدثين باللغة الإنجليزية حول الاختلافات بين تنوع لهجات هذه اللغة، مشيرة إلى أن لعبة “ووردل” تجمع الناس من حول العالم معًا عبر الإنترنت من خلال منافسة ودية حول اللغة”.

كما بينت نيكولز أنه تمت إضافة كلمة Shrinkflation إلى قاموس “كامبريدج” هذا العام، وهو مصطلح شائع في علم الاقتصاد يعني “الانكماش”، وتعرّف بالحالة التي يظل فيها سعر المنتج كما هو ولكن حجمه أو وزنه يقل.

وأشارت أيضاً إلى أن كلمة Ableist سجلت ارتفاعاً في البحث عن معناها عبر الموقع الإلكتروني لمطبوعات قاموس “كامبريدج”، وتعني “التمييز ضد ذوي الإعاقة”، موضحة أن البحث عنها بدأ بعد إثارة الجدل حول استخدام كلمات مهينة لذوي الإعاقة في أغنية للمغنية الأمريكية ليززو، “كاررلز”، مما دفعها للاعتذار وتغيير الكلمات على الفور.