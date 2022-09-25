الكيني كيبتشوجي يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

حطم العداء الكيني إيليود كيبتشوجي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون المسجل باسمه ،الأحد، عندما فاز بماراثون برلين في زمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان متفوقا بذلك بفارق يقارب 30 ثانية على الرقم القياسي العالمي السابق الذي سبق له أن سجله في العاصمة الألمانية قبل أربعة أعوام.

ومن البداية وفي أجواء غائمة تفوق كيبتشوجي (37 عاما) صاحب الألقاب العديدة وحامل الذهبية الأولمبية تماما على الجميع في سباق اليوم ليحقق هذا الإنجاز المتميز.

وتمكن عدد قليل فقط من المتنافسين من الاستمرار بالقرب من كيبتشوجي طويلا إلى جانب بعض المشاركين من أجل إرشاد المتنافسين عن طريق تحديد الإيقاع والسرعة.

وتدريجيا تخلص كيبتشوجي من بطل العام الماضي الإثيوبي جوي أدولا بينما رفض إثيوبي آخر هو أنداملاك بليهو الاستسلام قبل أن يتراجع في النهاية بعد 27 كيلومترا من بداية السباق بينما واصل كيبتشوجي مسيرته نحو الرقم القياسي.

وكان كيبتشوجي توج بالذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي في أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي متخلفا بفارق أكثر قليلا من دقيقة واحدة عن رقمه القياسي لكنه بتفوقه اليوم أثبت أنه واحد من أفضل العدائين على مر التاريخ.

وقال كيبتشوجي بعد الفوز “أنا سعيد بالاستعدادات التي قمت بها وأعتقد أنني حققت هذه السرعة بسبب العمل الجماعي.. كل شيء يعتمد على العمل الجماعي.

“ما يحفزني هو أسرتي وأريد أيضا أن أكون مصدر إلهام للشبان. الرياضة توحد الشعوب وهذا ما يحفزني”.

وكيبتشوجي هو الوحيد الذي سجل زمنا أقل من ساعتين عندما سجل ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية في مضمار صمم خصيصا في فيينا في 2019 لكن الزمن لم يعتمد رسميا لأنه لم يكن ضمن منافسة.

وقال كيبتشوجي ردا على سؤال حول إمكانية محاولة كسر حاجز الساعتين في العاصمة الألمانية العام المقبل “دعونا نخطط ليوم آخر. سأحتفل بهذا الرقم القياسي واستوعب ما يحدث وأواصل المسيرة وأرى ما يجري”.

واحتل الكيني مارك كورير المركز الثاني في سباق اليوم متخلفا بفارق أربع دقائق و49 ثانية عن مواطنه البطل بينما احتل الإثيوبي تادو أباتي المركز الثالث.

وفي سباق السيدات توجت الإثيوبية تيجيست أسيفا باللقب بعدما سجلت ساعتين و15 دقيقة و37 ثانية وهو ثالث أسرع زمن على مر التاريخ ولم يتفوق عليه سوى الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العالمي والبريطانية باولا رادكليف.

واحتلت الكينية روزماري وانجيرو المركز الثاني متقدمة مباشرة على الإثيوبية تيجيست أبايتشو.