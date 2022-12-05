الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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اللجنة الأولمبية: الوقت ليس مناسبا لرفع العقوبات عن روسيا وروسيا البيضاء

منذ 44 دقيقة
اللجنة الأولمبية الدولية

اللجنة الأولمبية الدولية

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قالت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين إنها لا تنوي رفع العقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء في الوقت الراهن رغم أن غالبية التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تبدأ العام المقبل.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توجيهات للاتحادات الرياضية في فبراير\شباط الماضي لاستبعاد الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء التي استخدمتها موسكو كمنصة انطلاق لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، وتصف روسيا الغزو بأنه “عملية خاصة”.

وخلال أول أيام اجتماعات المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، قال المتحدث باسمها مارك آدمز إن شيئا لم يتغير بشأن العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا رغم أن أولمبياد باريس تنطلق بعد أكثر من عام ونصف بقليل.

وقال آدمز “الآن ليس الوقت المناسب لرفع العقوبات عن الروس أو متسابقي روسيا البيضاء. العقوبات لا تزال سارية”.

ورغم أن مشوار التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس قد بدأ بالفعل في بعض الرياضات، فإن أغلب التصفيات ستقام على مدار 18 شهرا القادمة.

    المصدر :
  • رويترز

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