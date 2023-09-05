"اللعب مع العيال".. أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة

شوق الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من كواليس فيلمة الجديد “اللعب مع العيال” المقرر طرحة في 2024، ويتم تصويرة بين عدة مدن ساحلية.

وكتب إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:” “توكلنا على الله” فيلم كبير مع اكبر المخرجين اللعب مع العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله”.

ويعد “اللعب مع العيال” هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم” اللعب مع الكبار”.

ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخراً من تصوير فيلم “أبو نسب” المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سوياً فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.